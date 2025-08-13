Под окнами российской многоэтажки нашли мертвым новорожденного ребенка девятиклассницы

В Березниках под окнами многоэтажки нашли мертвым новорожденного ребенка

В Березниках Пермского края под окнами многоэтажки на улице Мира нашли мертвым новорожденного ребенка выпускницы девятого класса. Об этом пишет Ural Mash в Telegram со ссылкой на местных жителей.

По информации издания, школьница живет с сестрой и матерью на пятом этаже. Младенца без признаков жизни нашла их соседка, когда направлялась домой.

Информацию о произошедшем подтвердили в региональном Следственном комитете. Как установило ведомство, следов насильственной смерти на ребенке не обнаружено. Возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина сжег в бочке ребенка своей сожительницы. Как выяснилось, новорожденный появился на свет в домашних условиях, а через месяц якобы перестал подавать признаки жизни.