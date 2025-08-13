Проститутки-рецидивистки опоили двух туристов наркотиками и ограбили

В Бразилии проститутки-рецидивистки опоили двух туристов наркотиками на пляже и ограбили их. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел в Рио-де-Жанейро, куда двое молодых британцев приехали для празднования выпускного. В одну из ночей они познакомились с тремя девушками в клубе. Позже компания оказалась на пляже, где бразильянки угостили иностранцев коктейлями. Сразу после этого туристы потеряли сознание.

Преступницы сбежали с пляжа на такси, однако их успели заметить местные жители. Один из них пришел на помощь британцам и вызвал скорую помощь.

В ходе расследования было установлено, что 23-летняя Аманда Коуто Делока, 26-летняя Майара Кетелин Америко да Силва и 27-летняя Райан Кампос де Оливейра прежде уже были замешаны в подобных инцидентах. Они опаивали иностранцев коктейлем под названием «Спокойной ночи, Золушка», чтобы ограбить. Поймать их пока не удалось.

У британских студентов девушки украли 2 тысячи фунтов стерлингов (215 тысяч рублей) и личные вещи. Ведется расследование.

Ранее туристов в тайской Паттайе предупредили о нападении на отдыхающих банды уличных проституток-трансгендеров. Уточняется, что полиция курорта столкнулась с ростом числа соответствующих жалоб.