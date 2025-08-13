Из жизни
01:48, 13 августа 2025Из жизни

«Радиостанция Судного дня» повторила звучавшие перед началом СВО послания

Радиостанция УВБ-76 повторила звучавшие перед началом СВО сигналы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Indra Projects / Unsplash

Радиостанция УВБ-76 повторила сообщения, сказанные перед началом российской специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Милитарист».

Уточняется, что 11 августа так называемая «Радиостанция Судного дня» передала в эфир шесть закодированных сигналов, полностью совпадающих с передачами 6-10 января 2022 года: «люкоспас», «счесолуб», «дружность», «кернер», «рюшный» и «джиночили». «Отличие в группах цифр перед словами», — отмечается в сообщении.

Ранее «Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала новое загадочное сообщение. Во вторник, 12 августа, в 20:04 по московскому времени в эфире радиостанции прозвучало слово «толкосрам».

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «Жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые некоторые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

    Все новости