«Радиостанция Судного дня» сообщила о «толкосраме»

«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с сообщением о «толкосраме»

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала новое загадочное сообщение. Его публикует Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Во вторник, 12 августа, в 20:04 по московскому времени в эфире радиостанции прозвучало слово «толкосрам».

Накануне на радиоволне передали шесть сообщений: «люкоспас», «счесолуб», «дружность», «кернер», «рюшный» и «джиночили».

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция. Она начала работу в 1976 году. Среди радиолюбителей УВБ-76 получила название «жужжалка», потому что 99,99 процента эфира составляет обычное радиолокационное жужжание.