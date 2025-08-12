Из жизни
22:39, 12 августа 2025

«Радиостанция Судного дня» сообщила о «толкосраме»

«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с сообщением о «толкосраме»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gayatri Pandkar / Unsplash

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала новое загадочное сообщение. Его публикует Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Во вторник, 12 августа, в 20:04 по московскому времени в эфире радиостанции прозвучало слово «толкосрам».

Накануне на радиоволне передали шесть сообщений: «люкоспас», «счесолуб», «дружность», «кернер», «рюшный» и «джиночили».

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция. Она начала работу в 1976 году. Среди радиолюбителей УВБ-76 получила название «жужжалка», потому что 99,99 процента эфира составляет обычное радиолокационное жужжание.

