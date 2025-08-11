Из жизни
20:59, 11 августа 2025Из жизни

«Радиостанция Судного дня» за день передала шесть сообщений перед встречей Путина и Трампа

Радиостанция УВБ-76 передала загадочные слова «люкоспас» и «джиночили»
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Михаил Синицын / РИА Новости

Радиостанция УВБ-76 передала шесть сообщений за один день. Об этом пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи».

11 августа в 14:11 так называемая «Радиостанция Судного дня» передала загадочное слово «джиночили». Затем она замолчала на шесть часов, после чего продолжила вещание словом «люкоспас».

Ранее сообщалось, что в первом сообщении, переданном в 11:07 по московскому времени, упоминалось слово «счесолуб». Примерно через час прозвучало слово «дружность», а затем «кернер». Четвертая шифровка содержала слово «рюшный».

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «Жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые некоторые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор впервые прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о работе этой частоты не являются общедоступными.

