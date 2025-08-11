Из жизни
14:04, 11 августа 2025Из жизни

«Радиостанция Судного дня» передала четыре загадочные шифровки за день

Радиостанция УВБ-76 передала четыре загадочные шифровки
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Nick Beer / Shutterstock / Fotodom

11 августа радиостанция УВБ-76 передала четыре сообщения подряд. Об этом пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи».

В первом сообщении, прозвучавшем на так называемой радиостанции Судного дня в 11:07 по московскому времени, упоминалось загадочное слово «счесолуб». Примерно через час прозвучало слово «дружность», а затем — «кернер». Последняя шифровка, переданная в 13:16 по московскому времени, содержала слово «рюшный».

Накануне УВБ-76 передала единственное сообщение со словом «жевательный».

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые ряд пользователей соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор впервые прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о работе этой частоты не являются общедоступными.

