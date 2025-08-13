Родственник выманил у россиянки недвижимость на 34 миллиона рублей

В Петербурге родственник выманил у пенсионерки недвижимость на 34 млн рублей

В Санкт-Петербурге родственник выманил у пенсионерки недвижимость на 34 миллиона рублей. О мошенничестве внутри семьи сообщает 78.ru.

По словам 78-летней россиянки, родственник обманным путем завладел ее имуществом. Злоумышленнику достались ее дом с земельным участком в поселке Репино и две квартиры в Петербурге.

Общая стоимость недвижимости пенсионерки достигает 34 миллионов рублей. Подозреваемого в мошенничестве объявили в розыск. Кем именно он приходится потерпевшей — не уточнялось. По факту случившегося могут возбудить уголовное дело.

