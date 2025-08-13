Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:49, 13 августа 2025Экономика

Родственник выманил у россиянки недвижимость на 34 миллиона рублей

В Петербурге родственник выманил у пенсионерки недвижимость на 34 млн рублей
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге родственник выманил у пенсионерки недвижимость на 34 миллиона рублей. О мошенничестве внутри семьи сообщает 78.ru.

По словам 78-летней россиянки, родственник обманным путем завладел ее имуществом. Злоумышленнику достались ее дом с земельным участком в поселке Репино и две квартиры в Петербурге.

Общая стоимость недвижимости пенсионерки достигает 34 миллионов рублей. Подозреваемого в мошенничестве объявили в розыск. Кем именно он приходится потерпевшей — не уточнялось. По факту случившегося могут возбудить уголовное дело.

Ранее жительница Анапы поверила в бесплатную замену ключа и осталась без квартиры и сбережений. Злоумышленники убедили женщину продать жилье и машину. Вырученные от обеих сделок деньги женщина перевела на указанные ей счета. Общий ущерб оценили более чем в 6,5 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянам стали приходить уведомления о включении данных в электронный реестр повесток

    Названо навредившее танкостроению решение Хрущева

    Избившая ребенка воспитательница российского детсада попала под следствие

    Женщины с Кавказа массово разрезали щеки ради ямочек

    Родственник выманил у россиянки недвижимость на 34 миллиона рублей

    В СВР России раскрыли планы Еврокомиссии на власти Венгрии

    В России подсчитали налоговые поступления

    Гонорар уехавшей из России Пугачевой сократился в два раза

    Столкновение грузовика и бетономешалки с возгоранием попало на видео в российском регионе

    Страна НАТО ответила на критику Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости