Экономика
18:41, 13 августа 2025Экономика

Россияне назвали комфортную сумму для жизни на пенсии

Четверо из десяти россиян считают комфортным размер пенсии в 80-120 тыс. рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Четверо из десяти россиян считают, что 80-120 тысяч рублей в месяц были бы для них комфортным размером пенсии. К таким выводам пришли аналитики страхового брокера Mains. Копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру». В исследовании приняли участие 1228 респондентов в возрасте от 18 до 55 лет из 17 городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Воронежа, Екатеринбурга, Волгограда, Краснодара, Красноярска, Новосибирска, Омска, Нижнего Новгорода, Уфы, Тюмени, Челябинска, Ростова-на-Дону, Перми и Самары.

О том, что размер пенсии зависит от стажа и зарплаты, знают 37,6 процента опрошенных. О возможности формировать накопительную часть пенсии через негосударственные пенсионные фонды (НПФ) информированы 24,6 процента, о том, что можно делать добровольные взносы в ПФР — 23,2 процента. 21,4 процента респондентов знают, что государственная пенсия слишком мала и нужно копить самому, а 12,7 процента сказали, что не знают про пенсионную систему ничего или пока не интересовались этой темой.

Большинство участников опроса (38 процентов) признались, что не делают накоплений. У 20,7 процента респондентов есть специальный накопительный вклад, 19,6 процента участвуют в корпоративных пенсионных программах, 12,5 процента планируют обеспечить себя на пенсии, продав недвижимость или бизнес, и только 9,2 процента копят на пенсию, занимаясь инвестициями.

Отвечая на вопрос о том, какой размер пенсии они считают комфортным, 39 процентов респондентов назвали суммы в диапазоне от 80 до 120 тысяч рублей, 21,6 процента — от 50 до 80 тысяч, 15,2 процента — 30-50 тысяч, 12,1 процента — от 120 тысяч и более и столько же, 12,1 процента, затруднились с ответом.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко посоветовал россиянам создать финансовую подушку перед выходом на пенсию. «Создайте подушку безопасности. Важно иметь запас на случай непредвиденных обстоятельств. Рекомендуется иметь запас на 3–6 месяцев жизни», — уточнил Щербаченко.

Он отметил, что деньги лучше хранить на накопительном счету или на вкладе с возможностью снятия. Также специалист добавил, что увеличить сбережения помогут инвестиции, например, в облигации или дивидендные акции.

