Россиянам дали советы перед выходом на пенсию

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с NEWS.ru посоветовал россиянам создать финансовую подушку перед выходом на пенсию.
По словам эксперта, планирование финансов необходимо для сохранения привычного уровня жизни. Он порекомендовал оценить текущее финансовое положение, зафиксировать доходы и расходы и начать ежемесячно откладывать посильную сумму.
«Создайте подушку безопасности. Важно иметь запас на случай непредвиденных обстоятельств. Рекомендуется иметь запас на 3–6 месяцев жизни», — уточнил Щербаченко.
Он отметил, что деньги лучше хранить на накопительном счету или на вкладе с возможностью снятия. Также специалист добавил, что увеличить сбережения помогут инвестиции, например, в облигации или дивидендные акции.
Ранее депутат Алексей Говырин рассказал, что средняя пенсия в России сегодня составляет 23448 рублей в месяц. Эта сумма образуется из двух составляющих: пенсионных баллов и фиксированной выплаты.