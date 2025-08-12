Россиянам дали советы перед выходом на пенсию

Доцент Щербаченко посоветовал создать финансовую подушку перед выходом на пенсию

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с NEWS.ru посоветовал россиянам создать финансовую подушку перед выходом на пенсию.

По словам эксперта, планирование финансов необходимо для сохранения привычного уровня жизни. Он порекомендовал оценить текущее финансовое положение, зафиксировать доходы и расходы и начать ежемесячно откладывать посильную сумму.

«Создайте подушку безопасности. Важно иметь запас на случай непредвиденных обстоятельств. Рекомендуется иметь запас на 3–6 месяцев жизни», — уточнил Щербаченко.

Он отметил, что деньги лучше хранить на накопительном счету или на вкладе с возможностью снятия. Также специалист добавил, что увеличить сбережения помогут инвестиции, например, в облигации или дивидендные акции.

Ранее депутат Алексей Говырин рассказал, что средняя пенсия в России сегодня составляет 23448 рублей в месяц. Эта сумма образуется из двух составляющих: пенсионных баллов и фиксированной выплаты.

