09:52, 13 августа 2025Экономика

Россияне снизят расходы на некоторые товары к 1 сентября

ТАСС: Больше 30% россиян урежут расходы на цветы и подарки учителям
Кирилл Луцюк

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В 2025 году каждый пятый россиянин сэкономит на тетрадях и канцелярских принадлежностях при подготовке своего ребенка к 1 сентября. Это показал опрос, проведенный специалистами компании «Займер». Их выводы процитировало ТАСС.

Оказалось, что большая часть планирует потратить на сборы ребенка к школе от 10 до 30 тысяч рублей. В то же время почти 75 процентов намерены сэкономить хотя бы на одной статье расходов. Например, снизить траты на цветы и подарки учителям собираются свыше 30 процентов опрошенных.

Также выяснилось, что на школьный портфель или сумку не будут тратиться 20 процентов респондентов. Еще 14,3 и 12,9 процента будут экономить на школьной и спортивной форме соответственно.

Опрос показал, что, готовя ребенка к школе, больше 20 процентов надеются уложиться в бюджет от пяти до 10 тысяч рублей. Больше 30 тысяч рублей готовы израсходовать на эти цели 19,6 процента опрошенных. При этом почти половина из участников исследования признали, что сильнее всего по семейному бюджету бьют сборы младшеклассника.

В августе 2024 года исследование показало, что сбор в школу мальчика обходился тогда жителям России в 25 тысяч 517 рублей, а девочки — в 30 тысяч 218 рублей.

