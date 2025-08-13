Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:38, 13 августа 2025Бывший СССР

Российские военные уничтожили крупный опорный пункт ВСУ

ТАСС: ВС РФ уничтожили крупный опорный пункт бригады ВСУ в Харьковской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press

Российские военные уничтожили крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Амбарного Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Отмечается, что в социальных сетях распространяются сообщения о гибели военнослужащих 143-й бригады ВСУ. Собеседники агентства добавили, что бойцы Вооруженных сил (ВС) России «Север» перемалывают оставшиеся на позициях южнее Мелового подразделения бригады, продвигаясь вглубь Харьковской области.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал о прорыве российских войск в Харьковской области. Он пояснил, что бойцы ВС РФ выбили подразделения ВСУ с позиций у населенного пункта Хатнее. По словам Марочко, в целом российские бойцы продолжают развивать успех у Мелового.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ уличили в намерении сорвать встречу Путина и Трампа на Аляске. Что указывает на попытку Киева устроить провокацию?

    Китайские военные вытеснили эсминец США из района спорных островов

    Ким Чен Ын заверил Путина в поддержке России

    Госсекретарь США высказался об уступке Трампа Путину

    Российские «Торы» получили дополнительную броню и РЭБ

    Случайно выброшенные миллиарды рублей решили оставить на свалке

    Су-34 ударили по ВСУ на правом берегу Днепра

    Военкор узнал о тренировках украинских школьников по зачистке окопов

    Момент уничтожения дрона ВСУ над Краснодарским краем попал на видео

    Вскрылись подробности о планировании теракта в «Крокус Сити Холл»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости