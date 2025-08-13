ТАСС: ВС РФ уничтожили крупный опорный пункт бригады ВСУ в Харьковской области

Российские военные уничтожили крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Амбарного Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Отмечается, что в социальных сетях распространяются сообщения о гибели военнослужащих 143-й бригады ВСУ. Собеседники агентства добавили, что бойцы Вооруженных сил (ВС) России «Север» перемалывают оставшиеся на позициях южнее Мелового подразделения бригады, продвигаясь вглубь Харьковской области.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал о прорыве российских войск в Харьковской области. Он пояснил, что бойцы ВС РФ выбили подразделения ВСУ с позиций у населенного пункта Хатнее. По словам Марочко, в целом российские бойцы продолжают развивать успех у Мелового.