Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:25, 13 августа 2025Бывший СССР

Стало известно о прорыве российских войск в Харьковской области

Марочко: Российские военнослужащие выбили ВСУ у Хатнего в Харьковской области
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России выбили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позиций у населенного пункта Хатнее Харьковской области. Об этом журналистам ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

По его данным, российская армия продвинулась в окрестностях села. Кроме того, военнослужащие РФ совершили прорыв севернее и юго-восточнее от населенного пункта, заняв таким образом более выгодные рубежи и позиции на возвышенности.

Как отметил Марочко, в целом российские бойцы продолжают развивать успех у Мелового Харьковской области.

Ранее офицеры и солдаты рассказали, что в армии Украины начало расти разочарование из-за неоправданных потерь. Украинские солдаты оказываются недовольны возвратом к жесткому, централизованному стилю командования.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ уличили в намерении сорвать встречу Путина и Трампа на Аляске. Что указывает на попытку Киева устроить провокацию?

    Китайские военные вытеснили эсминец США из района спорных островов

    Ким Чен Ын заверил Путина в поддержке России

    Госсекретарь США высказался об уступке Трампа Путину

    Российские «Торы» получили дополнительную броню и РЭБ

    Случайно выброшенные миллиарды рублей решили оставить на свалке

    Су-34 ударили по ВСУ на правом берегу Днепра

    Военкор узнал о тренировках украинских школьников по зачистке окопов

    Момент уничтожения дрона ВСУ над Краснодарским краем попал на видео

    Вскрылись подробности о планировании теракта в «Крокус Сити Холл»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости