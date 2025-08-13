Стало известно о прорыве российских войск в Харьковской области

Марочко: Российские военнослужащие выбили ВСУ у Хатнего в Харьковской области

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России выбили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позиций у населенного пункта Хатнее Харьковской области. Об этом журналистам ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

По его данным, российская армия продвинулась в окрестностях села. Кроме того, военнослужащие РФ совершили прорыв севернее и юго-восточнее от населенного пункта, заняв таким образом более выгодные рубежи и позиции на возвышенности.

Как отметил Марочко, в целом российские бойцы продолжают развивать успех у Мелового Харьковской области.

Ранее офицеры и солдаты рассказали, что в армии Украины начало расти разочарование из-за неоправданных потерь. Украинские солдаты оказываются недовольны возвратом к жесткому, централизованному стилю командования.