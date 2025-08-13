WSJ: В армии Украины начало расти разочарование из-за неоправданных потерь

В армии Украины растет недовольство из-за возврата к жесткому, централизованному стилю командования, что приводит к неоправданным жертвам и снижает боевой дух. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на офицеров и солдат.

Как отмечается в публикации, военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на централизованное командование, которое наказывает за инициативу и приводит к бессмысленным смертям. Генералы отдают приказы о повторяющихся лобовых атаках с низкими шансами на успех и отклоняют запросы измотанных подразделений на тактическое отступление с целью сохранения личного состава.

Так, пишет WSJ, в мае капитан ВСУ раскритиковал высшее командование за «глупые» приказы и потери. После того как его батальон понес тяжелые потери, он написал, что в армии царит страх перед генералами. В ответ руководство обвинило военного в нарушении дисциплины. Газета добавляет, что подобный подход к ведению боевых действий приводит к растущей нехватке личного состава, особенно пехоты.

Ранее американская газета The New York Times (NYT) сообщила, что бойцы ВСУ жалуются на серьезное давление со стороны армии России и не могут сдержать натиск.