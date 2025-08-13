Найдена альтернатива воде для жизни в космосе

Ионная жидкость оказалась подходящей средой для формирования жизни в космосе

Специалисты Массачусетского технологического института (MIT) предположили, что жизнь в космосе могла образоваться без воды. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

По словам ведущего автора исследования Рачана Агравала, жизнь в космосе могла возникнуть не в обычной воде, а в определенной жидкости, устойчивой в агрессивной внешней среде. Ученые допустили, что на Венере и других планетах жизнь могла зародиться в ионной жидкости — веществе, которое содержит только ионы.

Специалисты пришли к этому выводу, экспериментируя с различными способами извлечения органических соединений из серной кислоты. В ходе исследования они заметили, что в процессе каждый раз оставался «стойкий слой жидкости». «Это навело нас на мысль о возможности образования ионных жидкостей и их естественного существования на экзопланетах», — заявил Агравал. По его словам, в агрессивных условиях ионная жидкость могла стать альтернативной средой для зарождения жизни.

Согласно их предположению, ионная жидкость могла возникать на планетах с высокой температурой — до 180 градусов — и низком давлении. При этом на Земле естественным путем она образуется только при соединении ядов двух весьма специфических видов муравьев. Однако ионную жидкость синтезируют в промышленных целях.

«Мы были просто поражены тем, как ионная жидкость формируется в столь разных условиях», — заметила соавтор исследования астрофизик Сара Сигер.

В мае британский астронавт Тим Пик заявил, что за пределами Земли существует сложная, разумная жизнь. Астронавт выразил уверенность, что в ближайшие 5-10 лет люди найдут определенные формы жизни за пределами своей планеты.