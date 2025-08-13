Сорвавшийся с 30-метровой скалы в реку россиянин вплавь добрался до пещеры и был спасен

Российский турист, сорвавшийся с 30-метровой скалы в реку в Башкортостане, вплавь добрался до пещеры и дождался там спасателей. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash Batash».

Уточняется, что инцидент произошел в Бурзянском районе, 42-летний мужчина свалился в Белую реку. Он самостоятельно доплыл до пещеры Шульган-Таш с ушибами. Прибывшие на место спасатели доставили его в местную больницу.

