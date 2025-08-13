Столкновение грузовика и бетономешалки с возгоранием попало на видео в российском регионе

В Еврейской автономной области столкнулись бетономешалка и грузовик. Момент ДТП попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал 112.

Все произошло в районе села Ключевское Смидовичского района. Ролик снят из салона ехавшего по трассе автомобиля. На кадрах видно, как бетономешалка выезжает на встречную полосу, сталкивается с грузовым автомобилем, после чего вылетает на обочину.

Тягач в этот момент сталкивается с легковушкой, из которой велась видеосъемка. Водитель автомобиля успевает затормозить и отъехать назад, тем самым избежав серьезных повреждений. Затем мужчина вышел из машины и отправился в сторону загоревшегося грузовика.

В этот же день в Свердловской области лесовоз повторил сцену из фильма «Пункт назначения» и попал на видео. На кадрах видно, как водитель грузовика с прицепом совершает обгон несмотря на запрещающую такой маневр разметку. При попытке перестроиться прицеп накреняется в сторону обочины и опрокидывается.