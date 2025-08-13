Россия
В России лесовоз повторил сцену из «Пункта назначения» и попал на видео

Напоминающее сцену из «Пункта назначения» ДТП с лесовозом попало на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

ДТП с участием лесовоза в Свердловской области попало на видео. Запись с авторегистратора опубликовало издание 360.ru в Telegram.

На видео водитель грузовика с прицепом совершает обгон несмотря на запрещающую такой маневр разметку. При попытке перестроиться прицеп накреняется в сторону обочины и опрокидывается. Сложенные на нем бревна вываливаются на дорогу, частично перекрывая движение.

Происшествие на трассе под Нижним Тагилом напоминает ставшую знаменитой сцену из художественного фильма «Пункт назначения 2», где упавшие с лесовоза бревна привели к трагическим последствиям. В отличие от кино, в ДТП в Свердловской области никто не пострадал.

Ранее в Москве два грузовика протаранили пробку и попали на видео. На кадрах видно, как большегрузы врезаются в стоящие в заторе автомобили.

