Страна НАТО ответила на критику Зеленского

МИД Венгрии заявил, что Зелеснкому давно следовало начать мирные переговоры

Президенту Украины давно следовало начать мирные переговоры по урегулированию конфликта. Так на критику украинского лидера ответил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в соцсети Х.

«Венгрия уже три с половиной года выступает за прекращение огня и мирные переговоры. Украина была бы в лучшем состоянии, если бы Зеленский поступил так же», — написал он.

По словам венгерского дипломата, если бы Киев был более сговорчив, «сотни тысяч жизней могли бы быть спасены, а миллионы не были бы вынуждены покидать свои дома».

Ранее Зеленский раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за слова о невозможности вступления страны в Евросоюз. Глава государства отметил, что, по опросам, 70 процентов украинцев выступают за вступление в сообщество.