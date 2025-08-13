Спорт
07:51, 14 августа 2025Спорт

Тренер Бетербиева оценил вероятность третьего боя с Биволом

Тренер Бетербиева Талибов: допускаю, что третьего боя с Биволом вовсе не будет
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Артур Бетербиев

Артур Бетербиев. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Тренер российского боксера Артура Бетербиева Нурипаша Талибов оценил вероятность его третьего боя с Дмитрием Биволом. Слова специалиста приводит Odds.ru.

«Допускаю, что третьего боя с Биволом вовсе не будет. Допускаю, потому что вся история сильно затягивается. Он может и титул потерять, остальные тоже на месте не стоят», — посчитал Талибов.

7 августа Бетербиев обвинил Бивола в срыве их третьего поединка. 40-летний уроженец Чечни заявил, что достаточно долго ждал согласия Бивола на поединок и больше не намерен терять время.

Бивол и Бетербиев встречались на ринге дважды: 23 февраля 2025 года и 12 октября 2024-го. Оба поединка прошли в Саудовской Аравии. В первом случае победу судейским решением одержал Бетербиев, во втором бою Бивол взял реванш и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе.

Всего в профессиональном боксе на счету Бивола 24 победы и одно поражение. Бетербиев проигрывал только Биволу, при этом в его активе 21 победа.

