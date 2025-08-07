Боксер Артур Бетербиев обвинил Бивола в срыве третьего боя

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Артур Бетербиев в своем Telegram-канале обвинил соотечественника Дмитрия Бивола в срыве третьего боя.

Спортсмен заявил, что достаточно долго ждал согласия Бивола на поединок и больше не намерен терять время. По его мнению, боксерам предложили отличные условия, отказаться от которых было практически невозможно.

Второй бой между Биволом и Бетербиевым прошел в ночь на 23 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бивол одержал победу судейским решением, нанеся Бетербиеву первое поражение в карьере. Россиянин стал абсолютным чемпионом мира по боксу, однако спустя полтора месяца отказался от чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и лишился этого статуса.

В первом поединке, который прошел 12 октября 2024 года, Бетербиев оказался сильнее Бивола. Бой также прошел в Эр-Рияде, победитель определился судейским решением.