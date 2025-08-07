Спорт
Хеккен
0:2
Завершен
Бранн
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
АЕК Ларнака
4:1
Завершен
Легия
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
ПАОК
0:0
Завершен
Вольфсберг
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Панатинаикос
0:0
Завершен
Шахтёр
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
22:45, 7 августа 2025Спорт

Бетербиев обвинил Бивола в срыве третьего боя

Боксер Артур Бетербиев обвинил Бивола в срыве третьего боя
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Артур Бетербиев в своем Telegram-канале обвинил соотечественника Дмитрия Бивола в срыве третьего боя.

Спортсмен заявил, что достаточно долго ждал согласия Бивола на поединок и больше не намерен терять время. По его мнению, боксерам предложили отличные условия, отказаться от которых было практически невозможно.

Второй бой между Биволом и Бетербиевым прошел в ночь на 23 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бивол одержал победу судейским решением, нанеся Бетербиеву первое поражение в карьере. Россиянин стал абсолютным чемпионом мира по боксу, однако спустя полтора месяца отказался от чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и лишился этого статуса.

В первом поединке, который прошел 12 октября 2024 года, Бетербиев оказался сильнее Бивола. Бой также прошел в Эр-Рияде, победитель определился судейским решением.

