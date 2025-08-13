Ушел из жизни легендарный полковник КГБ СССР Владимир Зайцев. За что его прозвали «грозой шпионов»?

Ушедший из жизни ветеран спецназа «Альфа» Зайцев ловил агентов ЦРУ

На 78-м году скончался полковник КГБ СССР Владимир Зайцев — легенда советского спецназа. Он стал «грозой шпионов» за филигранно проведенную операцию по поимке предателей, работавших на Центральное разведывательное управление (ЦРУ).

Владимир Николаевич прослужил на страже государственной безопасности свыше 20 лет, став профессионалом высочайшего класса, сообщила международная ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

Зайцев прошел путь до заместителя начальника Группы «А»

Владимир Зайцев родился 19 марта 1948 года в Московской области. С 16 лет пошел работать на завод, откуда ушел в армию. Службу Зайцев проходил в Группе Советских войск в Германии. В 1972 году он попал в систему госбезопасности. В 1979 году Зайцев окончил Высшую школу КГБ СССР имени Дзержинского.

Вице-президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Владимир Зайцев Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В 1982 году он попал в группу «А» Седьмого управления КГБ СССР.

Основными задачами этого элитного подразделения были специальные силовые операции по предотвращению терактов и освобождению заложников

В 1983 году вооруженные террористы захватили пассажирский самолет в Тбилиси

Захват вошел в историю под названием «Кровавая свадьба». Накануне теракта в столице Грузинской ССР поженились представители золотой молодежи. Очарованные заграничной жизнью, молодожены и их друзья решили угнать лайнер и сбежать на Запад.

Дочь известного советского физика Владимира Петвиашвили Тинатин с женихом — актером Германом (Гега) Кобахидзе — сыном кинорежиссера Михаила Кобахидзе отправились в свадебное путешествие и прихватили в багаж оружие.

При подлете к Батуми заговорщики открыли стрельбу и ранили несколько пассажиров и членов экипажа, потребовав лететь в Турцию

В заложниках оказались 50 пассажиров и семь членов экипажа. Ту-134 посадили на аэродром Тбилиси, куда прибыл спецназ «Альфа».

Штурм занял восемь минут, бойцы сумели освободить заложников и обезвредить террористов.

Группа «А» участвовала в операциях по задержанию агентов иностранных спецслужб

Зайцев присутствовал при поимке сотрудницы ЦРУ Марты Петерсон на Краснолужском мосту в Москве.

Сотрудница ЦРУ Марта Петерсон Фото: ТАСС

Также его задействовали в задержании ведущего инженера-конструктора оборонного НИИ Радиостроения Адольфа Толкачева, который шесть лет передавал секретные документы посольству США и тем самым нанес колоссальный урон обороноспособности Советского Союза.

Американцы называли Толкачева «Шпион на миллиард долларов», а картина с его изображением, где он тайно переснимает в полумраке секретный документ, и сегодня висит в главном здании ЦРУ в Лэнгли Олег Матвеев эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ в интервью РИА Новости

При участии Зайцева был взят генерал ГРУ Дмитрий Поляков, 20 лет работавший двойным агентом.

Будучи асом оперативной работы, Зайцев являлся старшим группы, которая в середине 1980-х годов осуществила филигранный захват целого ряда шпионов и предателей из релиза Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа»

Спецназ «Альфы» задерживал полковника ГРУ Геннадия Сметанина, майора контрразведки Сергея Моторина, майора Геннадия Вареника, полковника Валерий Мартынов, подполковника Бориса Южина. Все они были приговорены к смертной казни за государственную измену.