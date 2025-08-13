Ушел из жизни легендарный советский комментатор Борис Скрипко

Ушел из жизни легендарный советский комментатор Борис Скрипко. Как сообщил Telegram-канал издания «Спорт-Экспресс», ему было 79 лет.

«Борис Сергеевич был голосом российского бокса, работал на Олимпиаде-1980 и на многих других крупных турнирах», — говорится в сообщении.

Другие детали произошедшего пока неизвестны.

Скрипко родился в 1946 году и уже в 23-летнем возрасте начал карьеру на телевидении, а годом позже комментировал соревнования московской Олимпиады-1980. Всего же он поработал на 11 таких состязаниях. Комментатор сотрудничал с «Первым каналом» и телеканалом «Спорт» (позже — «Россия-2»), а в последние годы работал на «Матч ТВ».