В Белоруссии насторожились созданием военной группировки в Польше

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что республика насторожена желанием Польши создать большую военную группировку. Его слова передает БелТА.
«Больше всего настораживает решение польского военного руководства о создании группировки больше 30-34 тысяч военнослужащих. Это уже серьезная группировка, по нашей оценке», — рассказал Хренин.
По его словам, Минск будет внимательно следить и реагировать за действиями Польши и отвечать в случае, если в отношении Белоруссии будет проявляться какая-либо агрессия.
Ранее Хренин заявил, что на учениях «Запад-2025» отработают планирование применения ядерного оружия и ракетного комплекса «Орешник». По его словам, Белоруссия видит обстановку на своих западных и северных границах и, несмотря на свою открытость и миролюбие, должна «держать порох всегда сухим».