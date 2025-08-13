В Белоруссии насторожились созданием военной группировки в Польше

Хренин: Белоруссия насторожена созданием военной группировки Польши

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что республика насторожена желанием Польши создать большую военную группировку. Его слова передает БелТА.

«Больше всего настораживает решение польского военного руководства о создании группировки больше 30-34 тысяч военнослужащих. Это уже серьезная группировка, по нашей оценке», — рассказал Хренин.

По его словам, Минск будет внимательно следить и реагировать за действиями Польши и отвечать в случае, если в отношении Белоруссии будет проявляться какая-либо агрессия.

Ранее Хренин заявил, что на учениях «Запад-2025» отработают планирование применения ядерного оружия и ракетного комплекса «Орешник». По его словам, Белоруссия видит обстановку на своих западных и северных границах и, несмотря на свою открытость и миролюбие, должна «держать порох всегда сухим».