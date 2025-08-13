Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:30, 13 августа 2025Мир

В Лондоне раскрыли подробности переговоров с Трампом и Зеленским

Стармер на онлайн-саммите с Трампом заявил о готовности поддерживать Украину
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: John Macdougall / Pool / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер принял участие в онлайн-саммите с президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, а также с лидерами стран Европы. Об этом сообщает правительство Великобритании.

Стармер заявил о готовности Лондона поддерживать Киев. Он подчеркнул, что Великобритания продолжит работать над вопросом урегулирования конфликта на Украине с Трампом и Зеленским.

Уточняется, что в обсуждении, проходившем по конференц-связи, приняли участие представители США, Украины, Франции, Германии, Италии, Польши, Финляндии, НАТО и Европейского союза.

Ранее после онлайн-саммита с Трампом и Зеленским высказался генсек НАТО Марк Рютте. Он заявил, что политики провели «отличный разговор».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп раскрыл Зеленскому цели саммита с Путиным

    Муж нырнул в воду и вырвал жену из пасти крокодила

    Популярный российский комик женился

    Появились подробности о причине смерти найденных в закрытой квартире российских подростков

    Макрон высказался о новых санкциях против России перед встречей Путина и Трампа

    В МИД раскрыли планы Киева по срыву переговоров Путина и Трампа

    Бывшая жена Паши Техника показала проект памятника рэперу

    Российский фельдшер отправил ребенку непристойное фото

    Отрицавшего Холокост россиянина обвинили в реабилитации нацизма

    Главу World Athletics уличили в нелюбви к россиянам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости