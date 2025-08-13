В Лондоне раскрыли подробности переговоров с Трампом и Зеленским

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер принял участие в онлайн-саммите с президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, а также с лидерами стран Европы. Об этом сообщает правительство Великобритании.
Стармер заявил о готовности Лондона поддерживать Киев. Он подчеркнул, что Великобритания продолжит работать над вопросом урегулирования конфликта на Украине с Трампом и Зеленским.
Уточняется, что в обсуждении, проходившем по конференц-связи, приняли участие представители США, Украины, Франции, Германии, Италии, Польши, Финляндии, НАТО и Европейского союза.
Ранее после онлайн-саммита с Трампом и Зеленским высказался генсек НАТО Марк Рютте. Он заявил, что политики провели «отличный разговор».