В Лондоне раскрыли подробности переговоров с Трампом и Зеленским

Стармер на онлайн-саммите с Трампом заявил о готовности поддерживать Украину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер принял участие в онлайн-саммите с президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, а также с лидерами стран Европы. Об этом сообщает правительство Великобритании.

Стармер заявил о готовности Лондона поддерживать Киев. Он подчеркнул, что Великобритания продолжит работать над вопросом урегулирования конфликта на Украине с Трампом и Зеленским.

Уточняется, что в обсуждении, проходившем по конференц-связи, приняли участие представители США, Украины, Франции, Германии, Италии, Польши, Финляндии, НАТО и Европейского союза.

Ранее после онлайн-саммита с Трампом и Зеленским высказался генсек НАТО Марк Рютте. Он заявил, что политики провели «отличный разговор».