Генсек НАТО высказался после онлайн-саммита с Трампом и Зеленским

Рютте: Трамп, Зеленский и европейские лидеры провели отличный разговор
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский, а также европейские лидеры провели «отличный разговор». Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает Reuters.

«Отличный разговор с Трампом, Зеленским и европейскими лидерами в преддверии встречи президента Трампа с [президентом России Владимиром] Путиным на Аляске. Мы едины в стремлении положить конец этому ужасному конфликту на Украине», — заявил генсек НАТО.

13 августа Трамп созвонился с Зеленским. В онлайн-саммите также приняли участие лидеры стран Европы.

Сообщалось, что видеоконференция Трампа с Зеленским и лидерами стран Европы проходила в обстановке строжайшей секретности. Причиной этого стали опасения прослушки «российскими шпионами».

