В офисе Зеленского предложили России обсудить прекращение огня в небе

Советник ОП Украины Подоляк: Киев готов обсуждать запрет на удары ракетами
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Михаил Подоляк

Михаил Подоляк. Фото: Sergiy Voloshyn / Reuters

Киев готов обсуждать с Москвой взаимный запрет на удары ракетами и беспилотниками. Обсудить с Россией прекращение огня в небе предложил советник главы офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью для Corriere della Serra.

«Украина готова это обсудить, готова рассмотреть этот сценарий и считает его начальным этапом достижения реалистичных позиций на переговорах. И это потому, что любое прекращение огня (...) является отправной точкой для надлежащего начала переговоров», — заявил советник.

Он добавил, что Украина заинтересована в прекращении огня, потому что удары по Украине также являются средством психологического давления и влияют на позицию украинских граждан.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Москву в нежелании вести подготовку к завершению конфликта. По его словам, встреча президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом никак не повлияет на ситуацию, а российский лидер «продолжит делать то, что делал раньше».

