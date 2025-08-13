WP: В Пентагоне заявили об угрозе окружения украинских войск под Покровском

В Пентагоне считают, что украинские войска под Красноармейском (украинское название — Покровск) находятся под угрозой окружения. Об этом пишет газета The Washington Post.

«По словам представителя министерства обороны США, украинские войска в городе Покровск оказались под угрозой окружения», — пишет издание.

Собеседник газеты отметил, что украинские войска, по всей видимости, готовили под Красноармейском оборонительные позиции, чтобы сдержать наступающие российские войска так же, «как они пытались в 2023 году удержать Бахмут». По его словам, город некогда служил важным центром логистики и снабжения для украинских войск, однако российское наступление сделало невозможным использование большинства транспортных маршрутов в этом районе.

Ранее британская газета Financial Times назвала прорыв Вооруженных сил России под Красноармейском внезапным и шокирующим. По утверждению издания, резкое продвижение российских войск спровоцировало замешательство в Киеве.