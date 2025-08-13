В России объект топливной инфраструктуры загорелся после атаки HIMARS

В Брянской области загорелся объект топливной инфраструктуры после атаки HIMARS

В Брянской области загорелся объект топливной инфраструктуры после украинской атаки. Об этом сообщил в Telegram глава региона Александр Богомаз.

По его данным, вечером 12 августа ВСУ попытались атаковать региона ракетами HIMARS и беспилотниками. Атака была отражена, однако в результате ее отражения на объекте начался пожар, пояснил губернатор.

По состоянию на 12:41 мск 13 августа пожар полностью ликвидирован. При этом пострадал один из участвовавших в тушении сотрудников, отметил Богомаз.

В ночь на 13 августа ВСУ вновь атаковали Россию беспилотниками. По данным Минобороны, средствами противовоздушной обороны было сбито 46 летательных аппаратов. Под ударом оказались Брянская, Волгоградская, Ростовская, Белгородская и Воронежская области, а также Краснодарский край и Крым.