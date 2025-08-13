Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:57, 13 августа 2025Мир

В Сирии задумались о возвращении российских военных

«Коммерсантъ»: Сирия задумалась о возвращении солдат РФ в южные районы страны
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Новые власти Сирии задумались о возвращении российской военной полиции в страну. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

«Переходное правительство Сирии, возглавляемое президентом Ахмедом аш-Шараа, заинтересовано в возвращении патрулей российской военной полиции в южные провинции страны», — указано в сообщении.

По словам источника, присутствовавшего на встрече главы МИД Сирии Асада аш-Шайбани с представителями сирийской диаспоры в Москве, идея о возвращении солдат РФ в Сирию связана с желанием «препятствовать вмешательству Израиля в сирийские дела».

Ранее аш-Шибани поблагодарил Россию за готовность открыть новую страницу сотрудничества между странами. «Отношения наших стран носят исторический характер, и сейчас они встали на правильный путь. Мы восстанавливаем экономику и нам нужны друзья», — отметил дипломат.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о победе Путина

    На Западе уточнили место встречи Путина и Трампа

    Учительница занялась сексом с 11-летним школьником и обвинила его в приставаниях

    Индия заявила об «изменившей правила игры» российской С-400

    Удар молнии убил табун лошадей в российском регионе

    В Сирии задумались о возвращении российских военных

    В России призвали исправить ошибки Байдена

    ВСУ атаковали Волгоградскую область

    «Радиостанция Судного дня» повторила звучавшие перед началом СВО послания

    Экс-премьер Украины оценил возможности Путина и Трампа в достижении мира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости