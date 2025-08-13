В Знаменской роще Курска обнаружили останки 132 человек

В Знаменской роще в Курске обнаружили останки 132 человек спустя 80 лет

Останки 132 человек обнаружили в городской Знаменской роще. Об этом сообщил РИА Новости председатель совета центра «Поиск» Игорь Цуканов.

Среди найденных останков — 46 детей и пять беременных женщин. Собеседник агентства отметил, что в общей сложности за все годы поисков в Знаменской роще были обнаружены останки более трех тысяч человек.

Как рассказали участники поисковых работ, во время Великой Отечественной войны в годы оккупации области немецкими захватчиками зачастую мирных жителей вывозили и погребали на участке, где сейчас располагается роща.

Ранее в одной из деревень Курской области нашли 100-килограммовую авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны. Снаряд обнаружили местные жители.

Прибывшие на место специалисты установили тип боеприпаса и изъяли его. После этого бомбу обезвредили на полигоне.