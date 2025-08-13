Военный эксперт раскрыл ситуацию вокруг Красноармейска

Матвийчук: ВСУ в Красноармейске могут сдаться, погибнуть или уйти

Вооруженные силы России (ВС РФ) могут окружить Вооруженные силы Украины (ВСУ) в стратегически важном Красноармейске (украинское название — Покровск), считает полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он пояснил, что взятие города позволит в дальнейшем наступать на Дружковку, Краматорск и Славянск.

«Сейчас боевые действия идут в городе. Противник ожесточенно сопротивляется. Пока выхода [украинских] войск не наблюдается. Это говорит о том, что если войска не выйдут и не уйдут из Покровска, то они будут уничтожены или полностью окружены», — сказал Матвийчук.

По его словам, падение Красноармейска — завершение всей цепи оборонительных операций Южно-Донецкого направления. Взятие города позволит российским войскам выйти на наступление на Дружковку, Краматорск и Славянск, уточнил он

«Сейчас у них есть три варианта: сдаться, погибнуть или быстро уйти из Покровска», — подытожил эксперт.

В Пентагоне считают, что украинские войска под Красноармейском (украинское название — Покровск) находятся под угрозой окружения, писала газета The Washington Post. Собеседник газеты отмечал, что украинские войска, по всей видимости, готовили под Красноармейском оборонительные позиции, чтобы сдержать наступающие российские войска так же, «как они пытались в 2023 году удержать Бахмут». По его словам, город некогда служил важным центром логистики и снабжения для украинских войск, однако российское наступление сделало невозможным использование большинства транспортных маршрутов в этом районе.