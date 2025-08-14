Ценности
49-летняя Милла Йовович показала лицо без макияжа

49-летняя актриса Милла Йовович показала лицо без макияжа на отдыхе
Карина Черных
Фото: @millajovovich

Американская актриса Милла Йовович показала лицо без макияжа. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России террористической и экстремистской организацией), насчитывающем 4,8 миллиона подписчиков.

49-летняя звезда отправилась на отдых на Гавайи вместе с семьей и друзьями. На одном из кадров она позировала со старшей дочерью Эвер Андерсон на улице на фоне пальм.

Знаменитость предстала перед камерой в белой блузке, обнажавшей одно плечо, и коричневом топе на тонких бретелях. При этом она распустила волосы и отказалась от макияжа, продемонстрировав естественную внешность.

В октябре 2024 года Милла Йовович показала фото 74-летней матери и восхитила фанатов.

