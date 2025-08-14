Банк России повысил курс доллара

ЦБ: Курс доллара на 15 августа составил 79,76 рубля

Банк России установил новые курсы валюты на 15 августа. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.

Курс доллара вырос с 79,6032 до 79,7653 рубля, а юаня с 11,0667 до 11,0940 рубля. При этом были понижены котировки евро. Если на 14 августа эта валюта стоила 93,3875 рубля, то на 15 августа она подешевела до 93,0558.

Ранее сообщалось, что Банк России уже довольно давно удерживает официальный курс доллара в диапазоне 78-80 рублей. Однако, по прогнозам, к концу этого года российская валюта ослабеет и в последних числах декабря дойдет до 100 рублей за доллар.

В то же время доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова полагает, что на фоне снижения ключевой ставки не исключена мягкая девальвация рубля. Впрочем, его обвала опасаться не приходится, поскольку регулятор располагает всеми инструментами для предотвращения такого развития событий.