Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:09, 14 августа 2025Мир

Белый дом раскрыл позицию Трампа по антироссийским санкциям

Белый дом: Трамп не хочет вводить новые санкции против России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Президент США Дональд Трамп не хочет вводить новые санкции против России, уделяя внимание дипломатии. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает ТАСС.

«У президента есть множество инструментов, которые он может использовать в случае необходимости, но он всегда говорил, что дипломатия и переговоры — это его главный способ положить конец этой войне», — отметила представитель Белого дома.

По словам Левитт, американский лидер располагает возможностями для введения новых санкций и «многих других мер» против России, но не хотел бы их применять. При этом она добавила, что Трамп готов ввести санкции в случае, если будет вынужден.

13 августа Минфин США сообщил, что операции, запрещенные в рамках антироссийских санкций, разрешены до 20 августа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Президент России дал первый комментарий о саммите

    Китай запустил очередную партию интернет-спутников

    Сотрудник скорой помощи передал ВСУ координаты и его дом попал под обстрел

    В России начнут проверять репродуктивное здоровье детей

    Группе «Сплин» захотели запретить зарабатывать в России

    На Артемия Лебедева подали в суд

    Белый дом раскрыл позицию Трампа по антироссийским санкциям

    Белый дом раскрыл планы Трампа на встречу с Путиным

    В России предрекли ВСУ ответ за атаки на Ростов-на-Дону и Белгород

    Россиянка попросила командование не выдавать бойца СВО для захоронения по одной причине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости