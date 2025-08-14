Белый дом раскрыл позицию Трампа по антироссийским санкциям

Белый дом: Трамп не хочет вводить новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп не хочет вводить новые санкции против России, уделяя внимание дипломатии. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает ТАСС.

«У президента есть множество инструментов, которые он может использовать в случае необходимости, но он всегда говорил, что дипломатия и переговоры — это его главный способ положить конец этой войне», — отметила представитель Белого дома.

По словам Левитт, американский лидер располагает возможностями для введения новых санкций и «многих других мер» против России, но не хотел бы их применять. При этом она добавила, что Трамп готов ввести санкции в случае, если будет вынужден.

13 августа Минфин США сообщил, что операции, запрещенные в рамках антироссийских санкций, разрешены до 20 августа.