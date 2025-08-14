Боец рассказал о неожиданном применении танков Leopard военными ВСУ

Экс-боец ВСУ Сова: Танки Leopard используют только для эвакуации раненых

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют немецкие танки Leopard только для эвакуации раненых солдат. О неожиданном применении бронемашин рассказал ТАСС экс-боец украинской армии с позывным Сова.

«Leopard используется, только если подобьют. Эвакуация. Если меня подобьют — задействуют Leopard», — заявил военный ВСУ.

Он добавил, что из образцов военной техники стран НАТО в боевых задачах принимали участие только бронетранспортеры International MaxxPro.

Ранее стало известно, что Украина начнет отправлять НАТО списки желаний. Это будут перечни оружия, которое Киев хочет получить в рамках нового механизма по покупке Европой оружия у США.