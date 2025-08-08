Украина начнет отправлять НАТО списки желаний

CNN: Украина начнет отправлять НАТО списки желаемого американского оружия

Украина начнет отправлять НАТО списки желаемого американского оружия в рамках нового механизма по покупке Европой оружия для Киева у США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным издания, Пентагон совместно с НАТО разрабатывает систему продажи оружия европейским союзникам для его поставок на Украину. По данным источников, в его рамках будет создан банковский счет НАТО, на который союзники смогут переводить деньги для закупки оружия у США.

«В рамках этой системы Украина напрямую будет направлять НАТО список желаемого оружия и техники, а американский генерал Алексус Гринкевич, нынешний глава Европейского командования США и военных операций союзников НАТО, определит, имеются ли у США достаточные запасы для продажи, прежде чем передать этот список европейским партнерам для потенциальной покупки», — утверждается в публикации.

Ранее стало известно, что Пентагон принял меморандум, в соответствии с которым Вашингтон получил право возвращать переданное Украине оружие.