Пентагон одобрил возвращение США переданного Украине оружия

CNN: Пентагон получил право возвращать США переданное Украине оружие

Пентагон принял меморандум, в соответствии с которым Вашингтон получил право возвращать переданное США Украине оружие. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

Документ подписал замглавы Пентагона по военно-политическим вопросам Элбридж Колби. Уточняется, что он позволит Вашингтону направить выделенные на помощь Украине миллиарды долларов на пополнение собственных сокращающихся запасов.

«Меморандум добавляет еще больше неопределенности к и без того туманной картине статуса поставок американского оружия на Украину в преддверии возможной встречи президента [США] Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе», — говорится в публикации.

Ранее Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным. Американский лидер сообщил, что это возможно, даже если российский президент не намеревается до этого провести предварительную встречу с украинским главой Владимиром Зеленским.