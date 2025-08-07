Мир
Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным

Трамп готов встретиться с Путиным без его предварительной встречи с Зеленским
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, даже если тот не намеревается до этого провести предварительную встречу с украинским главой Владимиром Зеленским. Об этом глава Белого дома сообщил в ходе выступления перед журналистами, которое транслировал телеканал Fox News.

Кроме того, американский лидер прокомментировал возможность введения новых антироссийских санкций. По его словам, все будет зависеть от Путина, также президент США подчеркнул, что он разочарован.

Ранее стало известно, что Путин и Трамп встретятся в ближайшие дни. Местом встречи лидеров РФ и США может стать Ватикан.

