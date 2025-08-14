Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:45, 14 августа 2025Интернет и СМИ

Россияне потеряли более 15 миллиардов рублей из-за иностранных мессенджеров

Россияне, использующие иностранные мессенджеры, лишились более 15 млрд рублей
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

За первые шесть месяцев 2025 года россияне лишились более 15 миллиардов рублей из-за мошенников. Как сообщил РИА Новости директор продукта МТС «Защитник» Андрей Бийчук, злоумышленники использовали иностранные мессенджеры.

Отмечается, что мошенники совершили порядка 500 миллионов звонков. «Средний чек хищений в иностранных мессенджерах составляет порядка 25 тысяч рублей. Всего по итогам полугодия мошенники похитили через них более 15 миллиардов рублей», — рассказал Бийчук.

При этом с начала года в национальном мессенджере Мax оператор не зафиксировал ни одного успешного случая мошенничества, который привел бы к хищению денег. Бийчук связал это со скоростью блокировки мошеннических аккаунтов.

«Антифрод службы мессенджера оперативно реагирует на наши запросы, в отличие от некоторых иностранных мессенджеров, которые отказываются сотрудничать с российскими компаниями в части обеспечения безопасности пользователей», — добавил он.

Ранее Центр безопасности МАХ, который отвечает за работу с жалобами пользователей и пресечение мошеннических активностей, представил первые результаты. В частности, в июле было заблокировано более десяти тысяч телефонных номеров мошенников, которые выдавали себя за сотрудников банков, правоохранительных органов или государственных сервисов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о готовности России к сделке по Украине

    По делу о пытках российских военнопленных вынесен приговор

    Уехавшие из России Гузеева и Кудрявцева сфотографировались и признались друг другу в любви

    Россияне изменили отношение к дачам

    Трамп высказался о совместной пресс-конференции с Путиным

    Посольство в Эстонии отреагировало на высылку российского дипломата

    В Таиланде поймали оружейного барона из России

    Российский спецборт приземлился на Аляске

    В Кремле оценили важность мнения Украины на переговорах Путина с Трампом

    Казахстан обошел Россию по ВВП на душу населения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости