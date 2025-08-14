Россияне потеряли более 15 миллиардов рублей из-за иностранных мессенджеров

Россияне, использующие иностранные мессенджеры, лишились более 15 млрд рублей

За первые шесть месяцев 2025 года россияне лишились более 15 миллиардов рублей из-за мошенников. Как сообщил РИА Новости директор продукта МТС «Защитник» Андрей Бийчук, злоумышленники использовали иностранные мессенджеры.

Отмечается, что мошенники совершили порядка 500 миллионов звонков. «Средний чек хищений в иностранных мессенджерах составляет порядка 25 тысяч рублей. Всего по итогам полугодия мошенники похитили через них более 15 миллиардов рублей», — рассказал Бийчук.

При этом с начала года в национальном мессенджере Мax оператор не зафиксировал ни одного успешного случая мошенничества, который привел бы к хищению денег. Бийчук связал это со скоростью блокировки мошеннических аккаунтов.

«Антифрод службы мессенджера оперативно реагирует на наши запросы, в отличие от некоторых иностранных мессенджеров, которые отказываются сотрудничать с российскими компаниями в части обеспечения безопасности пользователей», — добавил он.

Ранее Центр безопасности МАХ, который отвечает за работу с жалобами пользователей и пресечение мошеннических активностей, представил первые результаты. В частности, в июле было заблокировано более десяти тысяч телефонных номеров мошенников, которые выдавали себя за сотрудников банков, правоохранительных органов или государственных сервисов.