Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:40, 14 августа 2025Россия

Стало известно о непрекращающейся атаке ВСУ на Белгород

Больше 30 украинских дронов уничтожили над Белгородом за полдня
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Больше 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над Белгородом за полдня. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации авторов поста, удары на данный момент продолжаются. Атаки ведутся беспилотниками типа «Дартс», а также FPV-дронами. Под удар попали здание областного правительства и еще несколько объектов в центре российского города.

Жителей попросили не покидать дома, все госучреждения на два дня перевели на удаленку, а крупные торговые центры закрыли, утверждается в публикации.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«Если умирать, то лучше на своем огороде» Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
«Если умирать, то лучше на своем огороде»Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
6 августа 2025

В свою очередь, РБК со ссылкой на корреспондента сообщило, что центр Белгорода оцепили военнослужащие. В городе слышны звуки взрывов и выстрелов. Telegram-канал «Белгородец» также сообщил о выстрелах, объяснив их тем, что российские военнослужащие из автоматов отбивают атаки дронов.

В этот же день появилось видео пожара в многоэтажном доме в Белгороде, возникшего из-за атаки украинского БПЛА. На снятых очевидцами кадрах видно, как на втором этаже в доме загорелся балкон. Лоджию охватило яркое пламя, а густые клубы дыма поднялись на верхние этажи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Губернатор оценил атаки на Белгород фразой «такого еще не было в современной истории»

    Макрон рассказал об отношении Трампа к гарантиям безопасности для Украины

    Путин провел совещание по подготовке к саммиту на Аляске

    Экс-советника российского мэра оставили в СИЗО по делу о «ларечной ОПГ»

    Стало известно о непрекращающейся атаке ВСУ на Белгород

    Белгородский губернатор сообщил о попадании его кабинета под удар дронов

    Военный раскрыл одну деталь об оборонявших Щербиновку бойцах ВСУ

    Почетному жителю российского города запросили 12 лет и штраф в 86 миллионов рублей

    В Кремле назвали потенциал торгового сотрудничества России и США огромным

    Пропавшей на сутки на Сахалине дайвершей оказалась российская чиновница

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости