Пожар в российской многоэтажке после атаки ВСУ сняли на видео

В многоэтажном доме Белгорода после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошел пожар. Видео с горящим балконом опубликовали в Telegram-канале «Белгород №1».
На снятых очевидцами кадрах видно, как на втором этаже в доме загорелся балкон. Лоджию охватило яркое пламя, а густые клубы дыма поднялись на верхние этажи.
Официально происшествие пока не комментировали. По данным канала, возгорание произошло после атаки беспилотника.
Белгород подвергся атаке украинских беспилотников утром в четверг, 14 августа. В сети появилось видео, как один из дронов ударил по автомобилю на улице российского города.