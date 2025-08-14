Россия
Беспилотник еще над одним российским городом сняли на видео

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Дрон в небе над Белгородом сняли на видео. Снятые очевидцем кадры опубликовал Telegram-канал «Жесть Белгород».

На кадрах видно дрон, летящий над городской застройкой. Траектория беспилотника позволяет предположить, что он пикирует на жилые дома, однако на подлете к ним видео обрывается.

Данных о том, где именно было снято видео, не приводится.

Утром 14 августа Белгород подвергся атаке украинских беспилотников. Один из дронов ударил по автомобилю на городской улице, что было снято на видео. После этого в областном центре закрыли парки и запретили проводить уличные мероприятия.

