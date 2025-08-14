Экономика
Финансисты предсказали реакцию рубля на переговоры Трампа и Путина

Аналитик Замалеева: Есть риск подорожания доллара до 84 рублей
Кирилл Луцюк

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Результаты предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа отразятся и на ситуации с курсом рубля. Об этом заявила аналитик «Банки.ру» Гаянэ Замалеева. Ее процитировало издание «Лайф».

Другими факторами в период с 18 по 24 августа станут публикация статистики по экономическому положению Китая и динамика нефтяных котировок. По словам аналитика, базовый сценарий предполагает сохранение рубля в диапазоне 79-82 рубля за доллар. Однако если ситуация будет складываться неблагоприятно, то не исключено, что «американец» подорожает до 83-84 рублей. Впрочем, если встреча президентов США и России закончится позитивно, то рубль может укрепиться. Кроме того, базовый прогноз гласит, что евро будет в пределах 91-94 рублей, а юань — в районе 11,0-11,4.

Генеральный директор GIS Mining Василий Гиря полагает, что если переговоры глав двух государств будут успешными, то доллар будет торговаться в интервале 78,5-79 рублей. Однако, если геополитическая напряженность усилится, то котировки возвратятся к диапазону 81-82 рубля за доллар.

По мнению доцента кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Марии Ермиловой, в России на фоне понижения ключевой ставки не исключена плавная девальвация рубля, однако обвала российской валюты опасаться не приходится.

