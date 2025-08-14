Бывший СССР
Командующий беспилотными силами ВСУ взял ответственность за удары по Волгоградскому НПЗ

Глава СБС ВСУ Бровди взял ответственность за удары по Волгоградскому НПЗ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Глава сил беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберт Бровди с позывным Мадьяр взял ответственность за удары сбитых дронов по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ). Соответствующий пост командующий опубликовал в Telegram.

«Привет от пташек 14-го полка Сил беспилотных систем + ГУР (Главного управления разведки Минобороны Украины — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в публикации.

14-й отдельный полк СБС ВСУ был создан в августе 2023 года. Командование полка близко к главнокомандующему украинской армии Александру Сырскому. С августа 2024 года полк принимал активное участие во вторжении в Курскую область.

Ранее российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку дронов ВСУ на Волгоградскую область. Падение обломков дронов привело к разливу и возгоранию нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ. Предварительно, пострадавших нет.

