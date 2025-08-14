Командующий беспилотными силами ВСУ взял ответственность за удары по Волгоградскому НПЗ

Глава СБС ВСУ Бровди взял ответственность за удары по Волгоградскому НПЗ

Глава сил беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберт Бровди с позывным Мадьяр взял ответственность за удары сбитых дронов по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ). Соответствующий пост командующий опубликовал в Telegram.

«Привет от пташек 14-го полка Сил беспилотных систем + ГУР (Главного управления разведки Минобороны Украины — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в публикации.

14-й отдельный полк СБС ВСУ был создан в августе 2023 года. Командование полка близко к главнокомандующему украинской армии Александру Сырскому. С августа 2024 года полк принимал активное участие во вторжении в Курскую область.

Ранее российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку дронов ВСУ на Волгоградскую область. Падение обломков дронов привело к разливу и возгоранию нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ. Предварительно, пострадавших нет.