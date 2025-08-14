Бывший СССР
Иностранные наемники «Азова» пожаловались на отношение командования

Фото: Andrew Kravchenko / AP

Иностранные наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ), говорящие на английском, португальском и испанском языках и служащие в составе 3-й штурмовой бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), жалуются на отношение со стороны командования. Об этом сообщает портал MilitaryLand.

Как отмечает портал, после того, как один из пользователей на сайте UkraineForeignLegion запросил информацию о подразделении, родственник одного из бойцов рассказал о тяжелых потерях во время первого развертывания бригады.

«Мой брат служил у них. Он и еще около 7 человек из 25 членов группы были убиты в первые несколько недель. Большинство из тех, кто остался в живых, получили ранения и травмы. После этого многие из них покинули страну», — передает агентство слова родственника наемника.

По его словам, командование бригады не сообщило о потерях, чтобы не выплачивать финансовую компенсацию. Помимо этого, портал передает сообщение военнослужащего батальона, который рассказал, что вместо обещанной отправки на тыловые позиции военных направили на линию фронта при некомпетентном руководстве и плохой поддержке.

Ранее стало известно, что наемники из Великобритании и США чаще всего встречаются на командных должностях в ВСУ. Источник добавил, что наемники преимущественно из Колумбии, Венесуэлы, Сальвадора, Никарагуа, а также из Польши, Великобритании, Канады и США.

