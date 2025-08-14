Кэти Перри появилась на публике с сумкой для iPhone за 2,5 миллиона рублей

Певицу Кэти Перри сняли на публике с сумкой Hermes за 2,5 миллиона рублей

Американская певица Кэти Перри появилась на публике с роскошным аксессуаром. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Папарацци сняли 40-летнюю исполнительницу после концерта в Madison Square Garden в Нью-Йорке, США. Она предстала перед камерой в облегающем черном макси-платье с белым лифом без бретелей и мюлях на каблуках.

Также знаменитость взяла с собой оранжевую мини-сумку Hermes Kelly, в которой несла iPhone. Стоимость указанного аксессуара на сайте для продажи вещей люксовых брендов Love Luxury составляет 23 тысячи фунтов (примерно 2,5 миллиона рублей).

