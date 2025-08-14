Силовые структуры
Напавшего на ребенка в шапке с буквой Z россиянина признали террористом

Росфинмониторинг внес в список террористов критиковавшего шапку с Z мужчину
Кадр: РИА Новый День / YouTube

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов 59-летнего жителя Екатеринбурга Александра Неустроева, который поругал ребенка в шапке с буквой Z. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

В июне 2024 года Октябрьский суд Екатеринбурга приговорил мужчину к трем годам колонии-поселения за его поведение в отношении ребенка. В апреле 2023 года осужденный схватил за руку и обругал матом 11-летнего мальчика в шапке с символом специальной военной операции — буквой Z.

Сначала Ленинский районный суд Екатеринбурга по ходатайству следователя прекратил уголовное дело в отношении мужчины и назначил ему штраф в размере семи тысяч рублей, но прокуратура обжаловала это решение.

