Перечислены веские причины прервать пост

Гастроэнтеролог Кашух: Пост стоит прервать из-за слабости и обострений болезней

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, в каких случаях необходимо прервать пост. Веские причины сделать это она назвала в беседе с РИАМО.

По словам Кашух, первый серьезный признак необходимости пересмотреть рацион в пост — это постоянная слабость и головокружение, мешающие повседневным делам. «Если эти симптомы появились после начала поста, стоит задуматься, целесообразно ли его продолжать. Второй "красный флаг" — проблемы с концентрацией», — отметила она.

Питание также стоит изменить, если во время поста у человека появились резкие перепады настроения, раздражительность или апатия, добавила Кашух. Другой причиной пересмотреть рацион доктор назвала навязчивые мысли о еде. Помимо этого, она подчеркнула, что в случае обострения хронических заболеваний во время поста необходимо обратиться к врачу.

Кашух также порекомендовала начинать поститься с мягких ограничений — к примеру, заменить мясо растительными источниками белка, но не отказываться от яиц и молочных продуктов.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал, что многие люди боятся перекусов перед сном, но существуют продукты, которые помогают расслабиться и быстро уснуть. Испытывающим проблемы с засыпанием людям Вялов предложил включить в вечерний рацион бананы.