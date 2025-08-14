Посольство в Эстонии отреагировало на высылку российского дипломата

Посольство РФ в Эстонии заявило, что Таллин не сможет парализовать его работу

Власти Эстонии не смогут парализовать работу посольства России в стране. Об этом сообщает российское диппредставительство в Таллине в Telegram-канале.

«Расцениваем их [обвинения эстонских властей] как очередную попытку осложнить деятельность диппредставительства, парализовать работу консульского отдела в и без того сложных условиях, созданных руководством Эстонской республики в последнее время», — сказано в публикации.

В посольстве отметили, что российские дипломаты продолжат выполнять свои должностные обязанности.