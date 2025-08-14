Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:50, 14 августа 2025Бывший СССР

Посольство в Эстонии отреагировало на высылку российского дипломата

Посольство РФ в Эстонии заявило, что Таллин не сможет парализовать его работу
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Вадим Анцупов / Sputnik / РИА Новости

Власти Эстонии не смогут парализовать работу посольства России в стране. Об этом сообщает российское диппредставительство в Таллине в Telegram-канале.

«Расцениваем их [обвинения эстонских властей] как очередную попытку осложнить деятельность диппредставительства, парализовать работу консульского отдела в и без того сложных условиях, созданных руководством Эстонской республики в последнее время», — сказано в публикации.

В посольстве отметили, что российские дипломаты продолжат выполнять свои должностные обязанности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о готовности России к сделке по Украине

    По делу о пытках российских военнопленных вынесен приговор

    Уехавшие из России Гузеева и Кудрявцева сфотографировались и признались друг другу в любви

    Россияне изменили отношение к дачам

    Трамп высказался о совместной пресс-конференции с Путиным

    Посольство в Эстонии отреагировало на высылку российского дипломата

    В Таиланде поймали оружейного барона из России

    Российский спецборт приземлился на Аляске

    В Кремле оценили важность мнения Украины на переговорах Путина с Трампом

    Казахстан обошел Россию по ВВП на душу населения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости