Посольство в Эстонии отреагировало на высылку российского дипломата

Власти Эстонии не смогут парализовать работу посольства России в стране. Об этом сообщает российское диппредставительство в Таллине в Telegram-канале.
«Расцениваем их [обвинения эстонских властей] как очередную попытку осложнить деятельность диппредставительства, парализовать работу консульского отдела в и без того сложных условиях, созданных руководством Эстонской республики в последнее время», — сказано в публикации.
В посольстве отметили, что российские дипломаты продолжат выполнять свои должностные обязанности.