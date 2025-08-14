Появилось видео уничтожения HIMARS в Сумской области

Появились кадры уничтожения РСЗО HIMARS «Искандером» в Сумской области

Баллистическая ракета ракетного комплекса «Искандер» уничтожила реактивную систему залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS в Сумской области. Кадры удара опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

Реактивную систему Вооруженных сил Украины (ВСУ) российские войска выследили ночью на развилке грунтовых дорог у села Жихово. HIMARS был подготовлен к нанесению ударов, но попал под ракетный удар. Беспилотник снял момент взрыва ракетного комплекса.

Ранее Минобороны России опубликовало видео удара «Искандером» по ВСУ в Черниговской области. В результате было уничтожено несколько большегрузных автомобилей с техникой и вооружением.