Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:19, 14 августа 2025Бывший СССР

Появилось видео уничтожения HIMARS в Сумской области

Появились кадры уничтожения РСЗО HIMARS «Искандером» в Сумской области
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Баллистическая ракета ракетного комплекса «Искандер» уничтожила реактивную систему залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS в Сумской области. Кадры удара опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

Реактивную систему Вооруженных сил Украины (ВСУ) российские войска выследили ночью на развилке грунтовых дорог у села Жихово. HIMARS был подготовлен к нанесению ударов, но попал под ракетный удар. Беспилотник снял момент взрыва ракетного комплекса.

Ранее Минобороны России опубликовало видео удара «Искандером» по ВСУ в Черниговской области. В результате было уничтожено несколько большегрузных автомобилей с техникой и вооружением.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты планы Украины по созданию ракетных комплексов «Сапсан». Под их удар могли попасть Москва и ядерный центр России

    Пьяный пассажир рейса в США начал размахивать скейтбордом и выкрикивать расистские лозунги

    Россиянам подсказали способы продать авто дороже

    Лидер «Касты» прекратил ведение бизнеса в России

    Минобороны страны НАТО призвало Зеленского к компромиссу по Украине

    Названы причины развития ПТСР у женщин

    «Момент максимального давления» на Зеленского за последние шесть лет описали

    Участник Stand Up на ТНТ рассказал о жизни с неизлечимой болезнью

    Участник СВО напомнил россиянам о «кровавой бойне» в 500 километрах от Москвы

    «Самый горячий» член британской королевской семьи отпраздновал выпускной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости